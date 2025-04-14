Шлепченко: В первую очередь нужно устранить украинских олигархов

Помимо президента Украины Владимира Зеленского в республике есть люди, которых можно устранить и тем самым ослабить противника. Об этом высказался военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

В первую очередь речь идет об украинских олигархах, которые причастны к госперевороту 2014 года, а теперь финансируют боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также держат заводы, которые производят дроны и боеприпасы. Целью могут стать и украинские политики, работающие на Киев, порассуждал обозреватель. Кроме того, по его мнению, нужно дать тюремный срок украинским пропагандистам.

К ответственности нужно привлечь также сотрудников Службы безопасности Украины и разведки, которые ответственны за террористические атаки в России, продолжил Шлепченко.

Ветеран спецназа ДНР соучредитель общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин тоже считает, что «практически все военное и политическое руководство, а также крупные экономические игроки должны быть ликвидированы». Политолог и медиаэксперт Юрий Кот же в числе прочих назвал имена экс-премьера Украины Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предложил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину решение о судьбе их украинского коллеги Владимира Зеленского. Полковник отметил, что Кремль и Белый дом должны прийти к выводу о том, что Зеленского нужно убрать, иначе конфликт не будет разрешен.

Между тем депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский после слов российского лидера Владимира Путина о внешнем управлении под эгидой ООН должен уйти в отставку или воевать с Россией в одиночку.