Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:21, 14 апреля 2025Силовые структуры

В России суд приговорил к 1,5 года колонии двух виновных во взрыве газа в доме

На Сахалине осудили двух виновных во взрыве газа с десятью жертвами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Сахалине осудили двух виновных во взрыве газа с десятью пострадавшими. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Они признаны виновными по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ.

По данным издания, 19 ноября 2022 года на газовой трубе около многоквартирного дома произошел взрыв, в результате которого обрушился один из подъездов и загорелся. В результате десять человек получили травмы, несовместимые с жизнью и один тяжкий вред здоровью. Общий ущерб имуществу составил более 200 миллионов рублей.

Как установил суд, фигуранты осуществили первоначальный пуск газа в сети газораспределения населенного пункта, в корпусе которого было сквозное повреждение. При этом не было документов, подтверждающих проверку участка газопровода на герметичность.

Суд приговорил их к 1,5 годам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за устроенный пожар с четырьмя пострадавшими.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери ВСУ

    Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

    Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

    Россиянка решила рожать дома и поплатилась

    Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

    Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

    На Западе рассказали о военном истощении Украины

    Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

    Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета в Египет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше