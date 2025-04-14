В России суд приговорил к 1,5 года колонии двух виновных во взрыве газа в доме

На Сахалине осудили двух виновных во взрыве газа с десятью жертвами

На Сахалине осудили двух виновных во взрыве газа с десятью пострадавшими. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Они признаны виновными по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ.

По данным издания, 19 ноября 2022 года на газовой трубе около многоквартирного дома произошел взрыв, в результате которого обрушился один из подъездов и загорелся. В результате десять человек получили травмы, несовместимые с жизнью и один тяжкий вред здоровью. Общий ущерб имуществу составил более 200 миллионов рублей.

Как установил суд, фигуранты осуществили первоначальный пуск газа в сети газораспределения населенного пункта, в корпусе которого было сквозное повреждение. При этом не было документов, подтверждающих проверку участка газопровода на герметичность.

Суд приговорил их к 1,5 годам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за устроенный пожар с четырьмя пострадавшими.