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22:19, 14 апреля 2025Экономика

В российском городе после многолетних жалоб с дорожного знака снимут трусы

В Калининграде снимут трусы с дорожного знака после многолетних жалоб
Полина Кислицына (Редактор)

Скриншот: сервис «Яндекс.Карты»

В Калининграде после многолетних жалоб с дорожного знака снимут трусы. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о дорожном знаке, расположенном на улице Минина и Пожарского — с 2018 года его «украшает» нижнее белье. За это время трусы на указателе стали местной достопримечательностью. Их не убрали даже после покраски.

После многочисленных жалоб в социальных сетях власти города пообещали устранить необычный декор до конца недели. При этом представитель мэрии заявил журналистам, что они не получали обращений по этому вопросу. «Знак приведут в нормативное состояние в ближайшие дни», — заверили в администрации.

Ранее в этот же день жители Ишима Тюменской области пожаловались на скульптуру огромной грязной мухи у вокзала.

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