В российском городе самокатчицы сбили пятилетнюю девочку на переходе и скрылись

В Екатеринбурге самокатчицы сбили пятилетнюю девочку на переходе и скрылись

В Екатеринбурге самокатчицы сбили пятилетнюю девочку на пешеходном переходе на улице Металлургов и скрылись. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленных кадрах видно, как две девушки едут по тротуару, стоя на самокате. Они врезаются в женщину с ребенком. От удара девочка падает на асфальт.

Позже выяснилось, что ребенок получил травму головы. Пострадавшую доставили в детскую больницу № 9. Самокатчицы сразу же уехали и не стали приносить никаких извинений.

До этого житель Екатеринбурга попал в реанимацию с переломом ноги после встречи с самокатчиком.

Еще раньше в Улан-Удэ самокатчик был сбит BMW и перелетел через капот.