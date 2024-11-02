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15:52, 2 ноября 2024Россия

Россиянин попал в реанимацию после встречи с самокатчиком

Екатеринбуржец попал в реанимацию с переломом ноги после встречи с самокатчиком
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Житель Екатеринбурга попал в реанимацию с переломом ноги после встречи с самокатчиком. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, россиянин прогуливался, когда внезапно в него влетел незнакомец на самокате. От удара мужчина упал на асфальт, а гонщик даже не затормозил.

Прохожие оказали первую помощь пострадавшему и вызвали к месту бригаду медиков.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ самокатчик был сбит BMW и перелетел через капот. 17-летний гонщик уцелел, его госпитализировали с многочисленными травмами и ушибами.

Еще раньше в Москве автомобиль МВД марки Toyota Camry сбил самокатчика и протащил его по асфальту.

ЖЗЛ
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