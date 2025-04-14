В российском заповеднике енотовидная собака заглянула в гости к барсуку

В заповеднике «Калужские засеки» енотовидная собака заглянула в нору к барсуку

В заповеднике «Калужские засеки» енотовидная собака изучала нору барсука и попала на видео. Об этом сообщают «Калужские новости».

На полученных кадрах енотовидная собака лишь заглянула в гости к животному. Она не стала пробираться внутрь, а разведала территорию.

Старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова рассказала, что енотовидных собак завезли в Калугу в 1930-х годах. Их планировали разводить для пушного промысла. Однако, как отмечает Литвинова, особи сбежали из клеток и освоились в дикой природе. Благоприятный климат и большее количество пищи: грызунов, лягушек, насекомых — позволили енотовидным собакам размножиться.

К середине XX века вид полностью прижился в европейской части России. По словам Литвиновой, к концу этого века енотовидная собака стала одним из самых многочисленных хищников в регионе. Ее актуальную популяцию можно сравнить с количеством в Калужской области лисиц.

Ранее сообщалось, что ночное свидание енотовидных собак, похожих на Ромео и Джульетту, сняли на видео. Их заметили в национальном парке «Земля леопарда».