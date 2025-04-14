Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:27, 14 апреля 2025Моя страна

В российском заповеднике енотовидная собака заглянула в гости к барсуку

В заповеднике «Калужские засеки» енотовидная собака заглянула в нору к барсуку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В заповеднике «Калужские засеки» енотовидная собака изучала нору барсука и попала на видео. Об этом сообщают «Калужские новости».

На полученных кадрах енотовидная собака лишь заглянула в гости к животному. Она не стала пробираться внутрь, а разведала территорию.

Старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова рассказала, что енотовидных собак завезли в Калугу в 1930-х годах. Их планировали разводить для пушного промысла. Однако, как отмечает Литвинова, особи сбежали из клеток и освоились в дикой природе. Благоприятный климат и большее количество пищи: грызунов, лягушек, насекомых — позволили енотовидным собакам размножиться.

Материалы по теме:
Пей до капли Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Пей до каплиПтицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
18 октября 2018
Ласковый зверь. Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
Ласковый зверь.Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
30 марта 2022

К середине XX века вид полностью прижился в европейской части России. По словам Литвиновой, к концу этого века енотовидная собака стала одним из самых многочисленных хищников в регионе. Ее актуальную популяцию можно сравнить с количеством в Калужской области лисиц.

Ранее сообщалось, что ночное свидание енотовидных собак, похожих на Ромео и Джульетту, сняли на видео. Их заметили в национальном парке «Земля леопарда».

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на вопрос об ударе по Сумам

    Расчленивший подругу россиянин зарабатывал на футболках с жертвой и попал под статью

    Бывшего депутата думы российского города освободили по УДО

    ЕКА завершило испытания энергокомплекса корабля Space Rider

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам

    50-летняя женщина с внешностью 30-летней раскрыла свой секрет

    Россиянка зарубила топором троих детей

    Медведев тремя словами ответил на призыв Мерца ударить по Крымскому мосту

    Два российских бойца сбежали из зоны СВО. Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой

    В сети появились фото Мадонны без фильтров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше