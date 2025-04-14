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19:02, 14 апреля 2025Наука и техника

В США оценили советского «Ската»

TNI: Советские подлодки проекта 670 «Скат» были лучшими в мире
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: public domain

Советские атомные подводные лодки проекта 670 «Скат» (по кодификации НАТО — Charlie I) были лучшими субмаринами своего времени. Возможности «Скатов» оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Советский Военно-морской флот подтвердил свое право на хвастовство, разработав самую совершенную подводную лодку в мире на то время: атомную подводную лодку с крылатыми ракетами проекта 670 "Скат"», — пишет издание.

Отмечается, что «Скаты», которые несли крылатые ракеты и торпеды, стали первой попыткой создать малозаметную ракетную платформу быстрого реагирования. Однако они отличались ограниченным радиусом действия и относительно шумным реактором, поэтому им на смену пришли подлодки проекта 670М.

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Первую подлодку проекта 670 спустили на воду в 1966 году. «Скаты» несли крылатые ракеты П-70 «Аметист», которые стали первыми в мире крылатыми ракетами с «мокрым» подводным стартом.

Ранее в апреле обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд писал, что Военно-морским силам США нечего противопоставить российским подводным лодкам проекта 945А «Кондор». Подлодки получили корпус из титанового сплава.

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