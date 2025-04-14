19FortyFive: Российская подлодка «Кондор» не имеет аналогов в США

Военно-морским силам (ВМФ) США нечего противопоставить российским подводным лодкам класса «Кондор». Об этом заявил военный эксперт Брент Иствуд в статье для журнала 19FortyFive.

Иствуд заметил, что российские субмарины имеют корпус из титана, который по сравнению с другими материалами выделяется большой прочностью при легком весе. «Это помогает улучшить скорость и маневренность в морских глубинах», — заявил специалист. Брент Иствуд признал, что не нашел аналогов подлодок класса «Кондор» в американском флоте.

«Эти подлодки охраняют Родину от атак с близкого расстояния и могут выискивать вражеские подводные лодки, особенно американские "бумеры"», — подчеркнул эксперт. Он также заметил, что Россия не любит распространяться о своих подлодках, но по обрывочным сведениям из государственных СМИ Иствуду удалось понять, что субмарины такого класса могут служить в течение 2030-х годов.

При этом титановые корпусы для подводных лодок являются дорогими и сложными в производстве. Эксперт сослался на материал журнала National Interest от августа 2024 года, в котором говорилось, что при строительстве титановых подлодок приходится наполнять герметичные склады аргоном, который способствует процессу сварки.

Ранее авторы издания 19FortyFive заметили, что российская подводная лодка серии «Палтус» на протяжении нескольких десятилетий считается опасной угрозой для стран НАТО. Эти субмарины прозвали «черной дырой» из-за их низкой акустической сигнатуры.