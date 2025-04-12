На Западе встревожились из-за российской подводной лодки

Российская подводная лодка серии «Палтус» на протяжении нескольких десятилетий считается опасной угрозой для стран НАТО. Об этом пишет издание 19fortyfive.
Сообщается, что этот тип подлодки выпускается с 1970 года. Тем не менее до сих пор она имеет большой запас для модернизации. Среди прочего, на вооружении субмарины стоит высокоточная крылатая ракета «Калибр». «В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы, подлодки "Палтус" также выполняют сбор разведданных», — говорится в статье.
Отмечается, что подводные лодки «Палтус» прозвали «черной дырой» из-за их низкой акустической сигнатуры. В частности, на Западе встревожены из-за способности российских субмарин быть скрытными. «Подводные лодки этого класса доказали свою универсальность и выносливость. Они особенно полезны для проведения подводных операций в мелководных прибрежных водах», — заключили в статье.
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