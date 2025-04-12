На Западе встревожились из-за российской подводной лодки

На Западе российские подлодки «Палтус» прозвали черной дырой

Российская подводная лодка серии «Палтус» на протяжении нескольких десятилетий считается опасной угрозой для стран НАТО. Об этом пишет издание 19fortyfive.

Сообщается, что этот тип подлодки выпускается с 1970 года. Тем не менее до сих пор она имеет большой запас для модернизации. Среди прочего, на вооружении субмарины стоит высокоточная крылатая ракета «Калибр». «В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы, подлодки "Палтус" также выполняют сбор разведданных», — говорится в статье.

Отмечается, что подводные лодки «Палтус» прозвали «черной дырой» из-за их низкой акустической сигнатуры. В частности, на Западе встревожены из-за способности российских субмарин быть скрытными. «Подводные лодки этого класса доказали свою универсальность и выносливость. Они особенно полезны для проведения подводных операций в мелководных прибрежных водах», — заключили в статье.

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