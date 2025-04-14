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21:59, 14 апреля 2025Мир

В США раскрыли план Зеленского получить больше помощи от Запада

Экс-аналитик Джонсон: Зеленский хочет помощи Запада после удара по Сумам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский захотел обмануть президента США Дональда Трампа после удара по Сумам. План украинского лидера в интервью Sputnik раскрыл бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Запад не может продолжать поддержку Украины. Владимир Зеленский использует удар по украинским войскам в Сумах в отчаянной попытке получить больше поддержки», — сказал эксперт.

По его словам, Запад серьезно истощен и «почти разорен» после долгой помощи Киеву. Джонсон подчеркнул, что план Зеленского, скорее всего, не сработает.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни не согласился со словами Трампа, заявившего, что удар по Сумам был нанесен по ошибке. «Русские не по ошибке решили вторгнуться на Украину, нарушив все правила международного права», — сказал политик.

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