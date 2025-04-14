Политик ЮАР Зунгула: Зеленский посетит республику для продолжения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Южно-Африканскую Республику (ЮАР), чтобы добиться продолжения конфликта, заручившись поддержкой Глобального Юга. Такой точкой зрения поделился член республиканского парламента и глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула, его слова передает RT.

«Делается это только из-за того, что Соединенные Штаты решили больше не предоставлять ему [Зеленскому] финансирование. Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность», — сказал Зунгула.

Политик отметил, что украинский лидер не планирует говорить с теми, кто бы мог предоставить какие-то решения для урегулирования конфликта. Зунгула подчеркнул, что Зеленский совершает турне по разным странам с самого начала конфликта.

RT отмечает, что поездка президента Украины в ЮАР запланирована на 24 апреля.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заподозрил Зеленского в подготовке к выборам на Украине.