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16:42, 14 апреля 2025Россия

Военкор обратил внимание на одно заявление Минобороны России об ударе по Сумам

Военкор Поддубный: МО РФ подчеркнуло, что Киев использует мирных как живой щит
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Министерство обороны России (МО) в заявлении об ударе российских войск по военным в городе Сумы подчеркнуло, что Киев использует мирных жителей как живой щит. На эту часть заявления оборонного ведомства обратил внимание российский военкор Евгений Поддубный, его заявление опубликовано в Telegram.

Как отметил журналист, Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в размещении военных объектов и проведении мероприятий с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Ранее Россия раскрыла потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам.

О ракетной атаке по центру украинских Сум стало известно 13 апреля. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ во время вручения им наград.

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