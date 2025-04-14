Минобороны: ВСУ дважды за сутки атаковали объекты энергетики в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за сутки атаковали объекты энергетики в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, первый удар был нанесен около полуночи 12 апреля. Атаке украинского беспилотника подвергся объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате произошло отключение высоковольтной линии.

Второй удар беспилотников ВСУ был совершен спустя почти 12 часов — в 11:35 по московскому времени 13 апреля. Атаке подверглась Железногорская подстанция. В итоге из-за обрыва провода пришлось вывести в ремонт участок высоковольтной линии Железногорская — Дмитриев.

Всего за минувшие сутки ВСУ совершили восемь атак на объекты российской энергетики. В частности, были совершены атаки на Белгородскую, Брянскую, Запорожскую области и Луганскую Народную Республику.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от атак по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней. Несмотря на это, Минобороны России ежедневно сообщает об атаках ВСУ по энергообъектам России. В Кремле, в свою очередь, заявили, что продление моратория на такие удары будет зависеть от решения президента страны Владимира Путина.