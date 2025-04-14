Заместителя главы российского города арестовали на два месяца за превышение полномочий

В Ессентуках на два месяца арестовали замглавы города за превышение полномочий

В Ессентуках на два месяца арестовали замглавы города по управлению муниципальным имуществом за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается в преступлении по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, женщина из города Ессентуки обратилась с заявлением в администрацию города о предоставлении ей в аренду земельного участка. Фигуранты дела знали о судебном решении, по которому они должны были рассмотреть этот документ, но незаконно передали эту землю аффилированному лицу.

Чтобы скрыть свои противоправные действия, они дали формальные ответы на заявление. После обращения женщины в правоохранительные органы подозреваемые заставили нового владельца отказаться от участка и сняли его с учета.

По ходатайству следствия в отношении замглавы города Ессентуки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца.