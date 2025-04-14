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19:40, 14 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский подписал закон о скидке от военкомата при оплате штрафа

Минобороны Украины: Зеленский подписал закон о скидке от ТЦК при оплате штрафа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о скидке в 50 процентов при добровольной оплате штрафа от территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за нарушение правил воинского учета. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает «Страна.ua».

По ее словам, согласно новому закону военнослужащие, начавшие служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и не успевшие обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов. Она добавила, что для гражданских лиц этим летом появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50 процентов в приложении «Резерв+». Издание напомнило, что штрафы в ТЦК стартуют от 17 тысяч гривен.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский назвал число получивших штрафы уклонистов. По его словам, штрафы выписаны примерно на 12 процентов уклонившихся от повесток, примерно 45 процентов уклонившихся объявлено в розыск.

До этого на Украине дали мужчинам 72 часа на получение повестки с почты под угрозой штрафа. Правительство прировняло время хранения повестки от военкомата к судебной повестке.

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