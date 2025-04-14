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22:38, 14 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский призвал Запад сильнее давить на Россию

Зеленский: Нужно усилить давление на Россию, поскольку Москва не боится
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сильнее давить на Россию, поскольку Москва «не боится». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Если на Россию не будет оказано достаточно сильного давления, они продолжат вести войну. Украина никогда не хотела этой войны, ни на секунду. И когда война закончится, мир будет четко знать: это произошло потому, что Россию, агрессора, заставили заключить мир», — высказался он.

По его словам, Киев хочет длительного мира, в связи с чем Украина продолжает «конструктивно работать» со своими партнерами, поскольку только они могут обеспечить безопасность Киева и восстановить мир.

Ранее Зеленский предложил лидерам Европы приехать 9 мая в Киев. По его мнению, встреча европейских лидеров в Киеве в эту дату должна стать «демонстрацией дипломатической силы».

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