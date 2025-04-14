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16:35, 14 апреля 2025Культура

Звезду «Метода» призвали проверить на предмет спонсирования ВСУ

«Сорок сороков» призвали проверить Никиту Кукушкина на предмет спонсирования ВСУ
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал проверить актера Никиту Кукушкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит «Абзац».

«Нужно провести проверку ИП, которое оформлено на Кукушкина. Если она выявит перечисление средств на нужды ВСУ, то это будет основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Госизмена" и дополнительного внесения в перечень террористов и экстремистов», — отметил Солдатов. Он добавил, что актер открыто критиковал проведение специальной военной операции (СВО) и давно покинул родину.

Никита Кукушкин известен по ролям в сериале «Метод» и фильме «Капитан Волконогов бежал». С 2012 года он входил в труппу «Гоголь-Центра». В 2022 году артист уехал из России, а в феврале 2024-го был признан иностранным агентом. На данный момент актер и его супруга Анна Назарова проживают в Германии.

Ранее сообщалось, что Кукушкин сохранил в России ИП, через которое получает гонорары за съемки в кинопроектах.

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