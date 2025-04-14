Уехавший на фоне СВО актер «Метода» продолжил зарабатывать в России

Shot: Уехавший из России актер Никита Кукушкин сохранил заработок в стране

Актер Никита Кукушкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продолжает зарабатывать в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, уехавший после начала специальной военной операции (СВО) артист сохранил в России ИП, через которое получает гонорары за съемки в кинопроектах. Отмечается, что на данный момент Кукушкин и его супруга Анна Назарова проживают в Германии.

Кукушкин известен по ролям в сериале «Метод» и фильме «Капитан Волконогов бежал». С 2012 года он являлся одним из ведущих артистов «Гоголь-Центра». В 2022 году актер уехал из России в Грузию, а в феврале 2024-го был признан иностранным агентом.

Ранее стало известно, что Минюст пресек махинации лидера группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с заработком в РФ. Выяснилось, что финансировавший ВСУ певец вел в России бизнес под другим именем.