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20:57, 15 апреля 2025Моя страна

100-летнее послание от Канта нашел под мостом россиянин

Житель Калининграда нашел табличку с посланием от философа Канта
Екатерина Ештокина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Житель Калининграда нашел под мостом столетнее послание от философа Иммануила Канта. Об этом «Клопс» рассказал коллекционер Сергей Попов, который получил в подарок артефакт.

По его словам, мужчина, который преподнес ему ценную находку, работал на раскопках. На табличке можно прочесть самый известный императив Канта. «Две вещи наполняют душу все новым и возрастающим восхищением и благоговением — звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — гласит изречение философа.

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Попов предположил, что данный исторический предмет может быть копией памятной плиты, которая установлена под стенами Королевского замка в честь 100-летия со дня смерти Канта. Он подчеркнул, что табличка могла быть изготовлена до начала Первой мировой войны.

Коллекционер признался, что очистил находку от окислов и планирует оставить ее в личной коллекции.

Ранее в апреле утерянный две тысячи лет назад кошелек нашли в России. Предмет был найден еще в 2023-2024 годах, однако только сейчас археологам удалось его описать.

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