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17:07, 15 апреля 2025Ценности

54-летняя телеведущая раскрыла секрет моложавой внешности

Телеведущая Аманда Холден опускает ноги в ведро с водой для моложавой внешности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден раскрыла секрет моложавой внешности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео 54-летняя знаменитость запечатлена в сером халате. Она сидела на кожаном диване, опустив правую ногу в ведро с водой, а левую — в массажную ванночку.

«Наконец-то я добилась этого», — сказала телезвезда в ролике.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Тогда телеведущая поделилась снимками, на которых предстала в белом бикини, состоящем из бюстгальтера с тонкими завязками и крошечных плавок.

Вот это да!
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