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01:01, 7 апреля 2025Ценности

54-летняя телеведущая похвасталась фигурой в крошечном бикини

54-летняя телеведущая Аманда Холден похвасталась фигурой в крошечном бикини
Мария Винар

Фото: @melissaodabash

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых запечатлена в белом бикини, оформленном голубым принтом в виде растений. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие включает в себя бюстгальтер с тонкими завязками и крошечные плавки с низкой посадкой. Кроме того, можно заметить, что внешний вид телезвезды дополняют солнцезащитные очки, колье и золотые браслеты.

Поклонники восхитились съемкой кумира и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал 18 тысяч лайков. «Потрясающая Холден», «Великолепно и горячо», «Совершенно потрясающе», «Шикарное тело», «Самая горячая женщина на планете», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден также в откровенном купальнике позагорала на пляже.

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