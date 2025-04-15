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14:47, 15 апреля 2025Ценности

56-летний Леонид Агутин опубликовал архивные фото

56-летний певец Леонид Агутин опубликовал архивное фото с родителями
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал Леонида Агутина

Заслуженный артист России Леонид Агутин опубликовал архивные фото. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,8 миллиона подписчиков.

56-летний исполнитель разместил черно-белый снимок, на котором он был запечатлен в детстве с родителями. На втором кадре знаменитость позировал в еще более раннем возрасте, примерив морскую фуражку и флотский костюм.

«Видео на свою следующую песню я хочу посвятить всем вам. Присылайте свои детские фото — смешные, с любимой игрушкой, с друзьями, с мамой и вообще с родителями. Самые классные войдут в видео, премьеры которого состоится совсем скоро», — написал певец.

В марте Иван Ургант разместил архивное фото с женой. 46-летняя звезда разместил снимок, на котором позировал в серой футболке с нашивкой в виде черепа.

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