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14:22, 15 апреля 2025Силовые структуры

Апелляционный военный суд оставил без изменений заочный приговор Татьяне Лазаревой

Военный суд оставил без изменений заочный приговор Татьяне Лазаревой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Апелляционный военный суд оставил без изменений заочный приговор Татьяне Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

24 декабря 2024 года 2-й Западный окружной военный суд признал Лазареву виновной по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Она заочно получила 6,5 года колонии общего режима. Сейчас телеведущая находится в международном розыске.

Защита телеведущей обжаловала приговор, но апелляционный военный суд оставил его в силе. Свою вину она не признает.

Лазарева в августе 2023 года, находясь за пределами страны, во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете заявила о допустимости осуществления террористических атак на города России с помощью БПЛА.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что Лазарева проживает в Испании. При этом ведущая всегда заявляет, что хотела бы жить в России.

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