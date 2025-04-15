Военный суд оставил без изменений заочный приговор Татьяне Лазаревой

Апелляционный военный суд оставил без изменений заочный приговор Татьяне Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

24 декабря 2024 года 2-й Западный окружной военный суд признал Лазареву виновной по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Она заочно получила 6,5 года колонии общего режима. Сейчас телеведущая находится в международном розыске.

Защита телеведущей обжаловала приговор, но апелляционный военный суд оставил его в силе. Свою вину она не признает.

Лазарева в августе 2023 года, находясь за пределами страны, во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете заявила о допустимости осуществления террористических атак на города России с помощью БПЛА.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что Лазарева проживает в Испании. При этом ведущая всегда заявляет, что хотела бы жить в России.