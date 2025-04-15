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15:18, 15 апреля 2025Ценности

Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала

Мария Винар
Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала Райана Мерфи «Красотка». Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) инсайдера под никнеймом @deuxmoi.

Так, 28-летняя манекенщица предстала на одних размещенных кадрах в укороченной черной водолазке, джинсах с низкой посадкой и косухе. При этом на других снимках она запечатлена в красном кроп-топе и кожаных брюках с молнией, которые подчеркивали ее талию.

Пользователи сети обратили внимание на изменившуюся фигуру знаменитости. По их мнению, Хадид сильно похудела ради съемок. «Похоже на анорексию», «Серьезно? Мы снова будем поощрять анорексию? Пожалуйста, не возвращайте этот тренд из 2000-х», «Героиновый шик снова в моде?», «Она стала такой худой», «Мне становится тревожно, когда смотрю на эти фото», «Она больна?» — высказывались они в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид снялась в откровенном образе для рекламы бренда Miss Sixty.

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