Более 10 машин полностью сгорели на парковке в российском городе

Mash: В Краснодаре 13 машин полностью сгорели на подземной парковке

В Краснодаре 13 машин полностью сгорели на подземной парковке жилищного комплекса «Грин Парк». Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По сведениям российского издания, более 10 автомобилей в городе ночью оказались объяты огнем. На место происшествия вызвали сотрудников региональных экстренных служб.

Еще четыре машины получили значительные повреждения. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

До этого стало известно, что в Амурске Хабаровского края пять машин сгорели при пожаре в автосервисе. Тогда возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров. Здание полностью пострадало от огня.

Еще раньше на многоуровневой парковке в подмосковном поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа загорелись машины. Подчеркивалось, что сгорели минимум 20 авто.