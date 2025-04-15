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15:40, 15 апреля 2025Россия

Чиновники попросили россиянина освободить квартиру сразу после смерти брата на СВО

Чиновники оставили жителя Орловской области без жилья после смерти брата на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Чиновники оставили жителя Орловской области без жилья, попросив его освободить квартиру на следующий же день после известия о смерти брата в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила бывший зампред Орловского облсовета, журналист Валентина Остроушко в своем Telegram.

Со слов Остроушко, участник СВО и его брат — сироты. Военнослужащему выдали квартиру в поселке городского типа Хотынец, а его брат только стоит в очереди на получение жилья во Мценске. «[Он] год назад сам приехал жить к брату, потому что жить больше и негде было», — отмечает она.

О том, что россиянин не вернется с фронта стало известно в воскресенье, 13 апреля. А уже в понедельник, 14 апреля, чиновники попросили его брата освободить выданную квартиру, которая находится в соцнайме — владелец не успел оформить ее в собственность.

Кроме того, мужчина — не единственный родственник участника СВО. «Гробовые» выплаты будут поделены между четырьмя братьями и сестрами не вернувшегося с фронта бойца.

«Он был нужен брату, прожили в этой квартире вместе год, а теперь — к кому голову на плечо преклонить? Чиновники должны выполнять функции близких для сирот (...) Но на деле кому-то в Хотынце понадобилась квартира, и чиновники даже неделю не выждали», — написала Остроушко.

Ранее в Хабаровске участника СВО с женой и детьми захотели выселить из служебного жилья. С его слов, мужчина обращался за помощью к начальству, указывая на то, что семье негде жить, но ему отвечали фразой «как мне уже надоели эти сво-шники».

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