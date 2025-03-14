От бойца спецоперации потребовали освободить жилье со словами «надоели это свошники»

Бойца спецоперации захотели выселить, ему заявили о надоевших свошниках

В Хабаровске участника специальной военной операции (СВО) с женой и детьми захотели выселить из служебного жилья. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Мужчина ушел в зону боевых действий вскоре после начала спецоперации. За это время он получил государственные награды.

По словам мужчины, он просил начальство о помощи, указывая на то, что семье негде жить. «Приходил на прием к начальнику управления, а он мне прямо заявил: "Как мне уже надоели эти свошники"», — рассказал он.

Сейчас ветеран подыскивает съемное жилье. Отстаивать свои права он собирается в суде.

Ранее другой участник СВО — сирота из Липецкой области — не смог самостоятельно добиться улучшения жилищных условий. Тем временем его жилье пришло в негодность. Добиться справедливого решения мужчине помогли органы прокуратуры.