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11:55, 14 марта 2025Россия

От бойца спецоперации потребовали освободить жилье со словами «надоели это свошники»

Бойца спецоперации захотели выселить, ему заявили о надоевших свошниках
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Хабаровске участника специальной военной операции (СВО) с женой и детьми захотели выселить из служебного жилья. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Мужчина ушел в зону боевых действий вскоре после начала спецоперации. За это время он получил государственные награды.

По словам мужчины, он просил начальство о помощи, указывая на то, что семье негде жить. «Приходил на прием к начальнику управления, а он мне прямо заявил: "Как мне уже надоели эти свошники"», — рассказал он.

Сейчас ветеран подыскивает съемное жилье. Отстаивать свои права он собирается в суде.

Ранее другой участник СВО — сирота из Липецкой области — не смог самостоятельно добиться улучшения жилищных условий. Тем временем его жилье пришло в негодность. Добиться справедливого решения мужчине помогли органы прокуратуры.

ЖЗЛ
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