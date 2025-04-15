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14:03, 15 апреля 2025МирЭксклюзив

В действиях и словах Трампа заметили баланс в сторону России

Политолог Блохин: Слова Трампа о новых санкциях против РФ направлены внутрь США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России направлены в большей мере внутрь страны, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Трампу нужно здесь сохранять баланс очень тонкий. С одной стороны, нужно показать себя жестким политиком в отношении России. Потому что многие "ястребы" его критикуют за то, что он сливает национальные интересы США, пытаясь договориться с русскими. С другой стороны, в реальности мы видим по этим раундам переговоров, как Вашингтон хочет выйти из украинского конфликта», — отметил Блохин.

Очевидно, что эта риторика — это попытка и жесткость показать внутри США, и на нас давление оказать

Константин Блохинполитолог-американист

При этом американист рассказал, что даже разговоры о введении новых санкций — это своего рода давление на Россию.

«Но мы видим, что на фоне этой торговой войны, которую Трамп устроил со всем остальным миром, Россия не попала под пошлины. Потому что экономической взаимозависимости между США и Россией практически нет. И так мы уже под санкциями. Одновременно с этим Вашингтон пытается договориться с Москвой. Поэтому, скорее всего, это надо воспринимать как слова, которые адресованы на внутреннюю аудиторию», — добавил он.

Однако пока, по словам американиста, разговоры о введении новых санкций — это только слова.

О политике судят не по словам, а по конкретным делам. А в реальности мы видим желание Соединенных Штатов нормализовать отношения с Россией в экономической сфере

Константин Блохинполитолог-американист
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