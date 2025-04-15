Канада захотела заменить американские истребители

MWM: Канада ведет переговоры для замены американских истребителей на шведские

Канада ведет переговоры со Швецией о закупке истребителей четвертого поколения Gripen E/F для замены американских истребителей F-18 Hornet. Об этом сообщает The Military Watch Magazine (MWM).

«Решение возобновить переговоры о закупке альтернативного истребителя в первую очередь было вызвано резким ухудшением отношений с Соединенными Штатами, в первую очередь из-за угроз ввести высокие пошлины на импортируемые канадские товары», — отмечает издание.

Ранее Канада вслед за Китаем обратилась во Всемирную торговую организацию с иском, для того чтобы разрешить споры с США из-за импортных пошлин на автомобили и запчасти.