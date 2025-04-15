Минобороны России заявило о новых атаках ВСУ на энергообъекты

Минобороны России заявило о шести атаках ВСУ на энергообъекты за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили шесть атак на объекты российской энергетики. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, вечером 14 апреля ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию «Соловьевка» и атаковали дроном подстанцию «Хвощевская» в Брянской области. В тот же день под удар дважды попала электроподстанция «Виноградово» в Херсонской области, в результате чего без света остались 56 250 человек в 108 населенных пунктах.

Кроме того, в ночь на 15 апреля украинские беспилотники повредили участки газопровода на улице Льва Толстого и Первомайском проспекте Курска. Из-за этого было прекращено газоснабжение 186 абонентов.

В Минобороны России подчеркнули, что этими атаками Киев нарушает российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Днем ранее российское оборонное ведомство обвинило ВСУ в восьми ударах по энергообъектам за сутки. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Курская и Запорожская области, а также Луганская народная республика.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.