Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Астон Вилла
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Реал Мадрид
Завтра
22:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Интер М
Завтра
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Локомотив М
2:1
Завершен
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Спартак М
Сегодня
20:30 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:21, 15 апреля 2025Спорт

Минспорт вернул христианские кресты на логотип

Министерство спорта вернуло христианские кресты на логотип ведомства
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Министерство спорта России вернуло христианские кресты на логотип ведомства. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в программе «Соловьев Live».

Дегтярев рассказал, что изучил предыдущие логотипы и обнаружил, что на одном из них вместо крестов были ромбы. «Когда это появилось, кто это сделал, кто это просмотрел — не могу сказать, но мы сейчас приводим в соответствие», — заявил он. Символика была обновлена в профилях ведомства в соцсетях 15 апреля.

Дегтярев стал министром спорта России 14 мая 2024 года. В декабре того же года он возглавил Олимпийский комитет России.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перехватили переговоры бойцов ВСУ, заблокированных в монастыре под Курском. Что им удалось узнать?

    В Крыму сработала система ПВО

    Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и предприятия российского региона

    В Польше белорус устроил серию ДТП и побежал голым по дороге

    МИД Швеции вызвал посла России

    Hermes стал самым дорогим люксовым брендом в мире

    Курьера мошенников приговорили к четырем годам за обман народной артистки России

    Обнаружен простой способ защитить кишечник от опасных инфекций

    Российский врач раскрыла последствия полета в космос для женщин с ботоксом

    Невеста миллиардера Джеффа Безоса пошутила о нежелании жениться перед полетом в космос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости