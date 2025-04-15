Минспорт вернул христианские кресты на логотип

Министерство спорта вернуло христианские кресты на логотип ведомства

Министерство спорта России вернуло христианские кресты на логотип ведомства. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в программе «Соловьев Live».

Дегтярев рассказал, что изучил предыдущие логотипы и обнаружил, что на одном из них вместо крестов были ромбы. «Когда это появилось, кто это сделал, кто это просмотрел — не могу сказать, но мы сейчас приводим в соответствие», — заявил он. Символика была обновлена в профилях ведомства в соцсетях 15 апреля.

Дегтярев стал министром спорта России 14 мая 2024 года. В декабре того же года он возглавил Олимпийский комитет России.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета.