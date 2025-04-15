Москвичи захотели променять большие квартиры на удобные локации

Мангазея: 35 % москвичей готовы уменьшить жилплощадь ради удобной локации

Каждый третий опрошенный житель Москвы (35 процентов) готов уменьшить площадь квартиры ради смены локации. Об этом говорят данные опросы девелопера «Мангазея», сообщает «Газета.Ru».

Москвичи готовы переезжать ради близости к образовательной, развлекательной и спортивной инфраструктуре (более 30 процентов). Для 25 процентов важны близость к работе и транспортная доступность, для 21 процента — близость к природе (рекам, водоемам и паркам).

В настоящее время проявляется тенденция, когда люди используют программы рассрочки, комбинируя их с механизмами обмена своего единственного жилья на квартиру в удобной локации, объяснила руководитель отдела ипотечного кредитования «Мангазея» Юлия Архангельская. Она отметила, что таких клиентов практически не было во втором полугодии прошлого года, однако количество запросов в настоящее время выросло на 20-25 процентов.

Ради смены локации часть опрошенных даже готовы продать имеющиеся дополнительные активы — загородную недвижимость, автомобиль или иное имущество.

В опросе приняли участие более двух тысяч москвичей старше 18 лет.

Ранее стало известно, что из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров.