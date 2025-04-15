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14:04, 15 апреля 2025Экономика

Москвичи захотели променять большие квартиры на удобные локации

Мангазея: 35 % москвичей готовы уменьшить жилплощадь ради удобной локации
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Каждый третий опрошенный житель Москвы (35 процентов) готов уменьшить площадь квартиры ради смены локации. Об этом говорят данные опросы девелопера «Мангазея», сообщает «Газета.Ru».

Москвичи готовы переезжать ради близости к образовательной, развлекательной и спортивной инфраструктуре (более 30 процентов). Для 25 процентов важны близость к работе и транспортная доступность, для 21 процента — близость к природе (рекам, водоемам и паркам).

В настоящее время проявляется тенденция, когда люди используют программы рассрочки, комбинируя их с механизмами обмена своего единственного жилья на квартиру в удобной локации, объяснила руководитель отдела ипотечного кредитования «Мангазея» Юлия Архангельская. Она отметила, что таких клиентов практически не было во втором полугодии прошлого года, однако количество запросов в настоящее время выросло на 20-25 процентов.

Ради смены локации часть опрошенных даже готовы продать имеющиеся дополнительные активы — загородную недвижимость, автомобиль или иное имущество.

В опросе приняли участие более двух тысяч москвичей старше 18 лет.

Ранее стало известно, что из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров.

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