Начальника отдела ФСС России осудили за мошенничество при закупке протезов

В Москве осудили начальника отдела ФСС и его сообщника по делу о мошенничестве

В Москве осудили начальника отдела ФСС и его сообщника по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Они признаны виновными по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, Андрей Чернышов обратился к Дмитрию Харченко с предложением о хищении бюджетных средств путем участия его компании в конкурсах на заключение государственных контрактов.

С декабря 2021 года по июнь 2022-го начальник отдела фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области, сговорившись с генеральным директором фирмы, подготовил коммерческие предложения на протезы для инвалидов по завышенной стоимости. В дальнейшем между государственным учреждением и компанией бизнесмена было заключено шесть государственных контрактов по завышенным ценам на общую сумму более 43 миллионов рублей. Прибыль от своих действий в размере 4,8 миллиона рублей подельники присвоили.

Суд приговорил каждого из них к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденных более 4,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего главреда российской версии журнала Playboy обвинили в хищении 50 миллионов рублей.