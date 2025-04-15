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16:08, 15 апреля 2025Бывший СССР

Нацгвардия Украины создала новые армейские корпусы на основе «Азова» и «Хартии»

Нацгвардия Украины создала два армейских корпуса на основе «Азова» и «Хартии»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Национальная гвардия Украины создала два новых корпуса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Уточняется, что армейские корпусы Нацгвардии Украины были сформированы на основе бригад «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) и «Хартия». Их возглавили командир 12-й бригады «Азова» Денис Прокопенко с позывным Редис и командир 13-й бригады оперативного назначения Игорь Оболенский с позывным Корнет.

4 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создадут 20 корпусов на основе наиболее боеспособных бригад. В их структуру планировалось включить 114 бригад, отдельные полки и батальоны.

Позднее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский определил состав и командование формируемых корпусов ВСУ. Об этом заявлял украинский журналист Юрий Бутусов.

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