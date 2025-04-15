Названы пять главных стран для отдыха на майских праздниках

АТОР: Около 900 тысяч россиян поедут за границу на майские праздники

Около 900 тысяч россиян поедут отдыхать за границу на майские праздники. Самые популярные страны назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Продажи зарубежных туров выросли на 30 процентов по сравнению с началом мая 2024 года. Ожидается, что за две недели с конца апреля по 12 мая за рубежом отдохнут около 900 тысяч путешественников из России.

В топ-пять главных направлений по продажам пакетных туров вошли Турция (45 процентов), Египет (20 процентов), ОАЭ (11 процентов), Таиланд (5,5 процента), Вьетнам (4 процента).

Отмечается, что рост спроса на поездки за границу на майские праздники главным образом стимулирует укрепление рубля. Кроме того, на динамику влияет расширение полетных программ.

Ранее россияне раскрыли планы на майские праздники. Пятая часть опрошенных хотят провести выходные на даче.