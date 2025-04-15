Россияне раскрыли планы путешествий на майские праздники

Москва осталась самым популярным направлением на майские праздники

21 процент опрошенных россиян хотят провести майские праздники на даче, а 11 процентов — отправятся в другой город. Планы путешествий во время длинных выходных соотечественники раскрыли в совместном опросе сервисов «Работа.ру», «СберАвто» и «Ситидрайв», результате которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Москва и Подмосковье остаются самыми популярными направлениями для путешествий на майские праздники — их выбрали 24 процента респондентов. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (21 процент), Казань и Ярославль (по 7 процентов), Нижний Новгород (6 процентов), Калининград, Сочи, Тула и Владимир (по 5 процентов).

Ранее сообщалось, что средний чек за ночь в отелях во время майских праздников в топ-5 самых популярных регионов вырос почти наполовину (43 процента) по сравнению с 2024 годом. В 2025 году дешевле всего в майские праздники можно отдохнуть в Москве.