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20:16, 15 апреля 2025Мир

Немец поплатился за объятия с Шольцем

DPA: Жителя Германии оштрафовали и лишили водительских прав за объятия с Шольцем
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Суд Франкфурта-на-Майне оштрафовал жителя Германии на четыре с половиной тысячи евро и лишил водительских прав за то, что тот в 2023 году проник на охраняемую территорию и обнял канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

«Окружной суд Франкфурта во вторник признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении, назначив ему штраф в размере четырех с половиной тысяч евро и лишив его водительских прав на два с половиной года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время суда виновник происшествия принес свои извинения за случившееся.

Ранее Шольц и министры его правительства получили от президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке.

В 2023 году мужчина прорвался в кортеж канцлера Германии, воспользовавшись автомобилем, и проник на территорию аэропорта. Он подошел к Олафу Шольцу, пожал ему руку и обнял, прежде чем был задержан службой безопасности.

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