Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:14, 15 апреля 2025Из жизни

Орел украл билет и вернул только перед началом экзамена

В Индии орел украл экзаменационный билет и вернул его в последний момент
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Керала, Индия, кандидат чуть не провалил экзамен из-за любопытного орла. Об этом пишет The Hindu.

Инцидент произошел во время сдачи экзамена Комиссии государственной службы штата (KPSC). На него пришли около 300 кандидатов. Один из них получил экзаменационный билет и сел готовиться к ответу. Листок лежал рядом с ним. Вдруг к кандидату спикировал орел и украл его билет. Зажав листок в клюве, птица уселась на оконную ставню и стала просто наблюдать за происходящим. Ее сняли на видео.

Как объяснили представители KPSC, кандидат не мог быть допущен к экзамену без билета. Присутствующие предлагали бросить в птицу камень, чтобы та выронила листок. Однако пострадавший переживал, что она улетит с ним, поэтому решил ничего не делать — только ждать. Приближалось начало экзамена, как вдруг орел отпустил билет. Кандидат вернул себе возможность сдавать экзамен PSC в последний момент.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
Три дня ада, шпионская техника и двойники: на что готовы пойти студенты, чтобы сдать экзамен
Три дня ада, шпионская техника и двойники:на что готовы пойти студенты, чтобы сдать экзамен
1 июня 2024

Личность пострадавшего осталась неизвестна. Он смог сбежать от журналистов, прибывших на место происшествия после экзамена.

Комиссия государственной службы штата Керала — государственный орган, который отвечает за набор кандидатов на различные правительственные должности штата. Отборы проходят посредством экзаменов. Комиссия учреждена в соответствии с Конституцией Индии.

Ранее сообщалось, что мужчина поменял свой несчастливый лотерейный билет на выигрышный билет брата и потратил все призовые деньги втайне от него. Его брат был уверен, что выкинул свой билет, и не обратил никакого внимания на эту замену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации. Генерала назвали мразью и чучелом из-за удара по месту собрания бойцов ВСУ

    Нарышкин рассказал о военных приготовлениях НАТО на границе с Калининградом

    Евросоюз захотел обойти венгерское вето на расширение антироссийских санкций

    Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала

    В НХЛ ответили на вопрос о матчах против КХЛ

    Депутат Рады назвал плевком в Трампа одно действие Зеленского

    Невеста звезды фильма «Солнечный удар» заявила о его отравлении из-за дорогой картины

    В российском регионе сожителей приговорили к срокам за истязание малолетних детей

    Запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии отклонили

    В России отреагировали на заявление Киргизии об ультиматумах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости