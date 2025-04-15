Орел украл билет и вернул только перед началом экзамена

В Индии орел украл экзаменационный билет и вернул его в последний момент

В штате Керала, Индия, кандидат чуть не провалил экзамен из-за любопытного орла. Об этом пишет The Hindu.

Инцидент произошел во время сдачи экзамена Комиссии государственной службы штата (KPSC). На него пришли около 300 кандидатов. Один из них получил экзаменационный билет и сел готовиться к ответу. Листок лежал рядом с ним. Вдруг к кандидату спикировал орел и украл его билет. Зажав листок в клюве, птица уселась на оконную ставню и стала просто наблюдать за происходящим. Ее сняли на видео.

Как объяснили представители KPSC, кандидат не мог быть допущен к экзамену без билета. Присутствующие предлагали бросить в птицу камень, чтобы та выронила листок. Однако пострадавший переживал, что она улетит с ним, поэтому решил ничего не делать — только ждать. Приближалось начало экзамена, как вдруг орел отпустил билет. Кандидат вернул себе возможность сдавать экзамен PSC в последний момент.

Личность пострадавшего осталась неизвестна. Он смог сбежать от журналистов, прибывших на место происшествия после экзамена.

Комиссия государственной службы штата Керала — государственный орган, который отвечает за набор кандидатов на различные правительственные должности штата. Отборы проходят посредством экзаменов. Комиссия учреждена в соответствии с Конституцией Индии.

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