Metaratings: Овечкин за карьеру заработал рекордные 161,7 миллиона долларов

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оказался самым богатым хоккеистом в истории. Об этом сообщает Metaratings.

Согласно подсчетам издания, за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин заработал рекордные 161,7 миллиона долларов. За следующий сезон Овечкин получит по контракту с «Вашингтоном» еще 9 миллионов. Всего с учетом коммерческих сделок форвард за 20 лет в НХЛ заработал 220 миллионов долларов.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.