Под Таганрогом спасли упавшую в 12-метровый колодец кошку

Под Таганрогом сотрудники МЧС достали из колодца кошку со сломанными лапами

Сотрудники МЧС спасли кошку из колодца в селе под Таганрогом. Об этом пишет «Блокнот Таганрог» со ссылкой на пресс-службу УПЧС Неклиновского района.

Инцидент произошел в селе Покровском, Неклиновский район. Местная жительница попросила спасателей о помощи после того, как ее кошка провалилась в сухой колодец глубиной 12 метров. Стенки сооружения — гладкие и каменные, поэтому самостоятельно женщина не могла достать питомицу, которая истошно кричала.

Сотрудники МЧС — Олег Дзус и Антон Скорохват — отправились на вызов, прихватив с собой альпинистское снаряжение. Когда они прибыли к дому, упавшая кошка по-прежнему кричала на дне колодца. Как выяснилось, она сорвалась вниз из-за ветхой деревянной крышки. Скорохват спустился на 12-метровую глубину, пока коллега страховал его. Мужчина посадил кошку в мешок, ее благополучно вытащили на поверхность. Как оказалось, при падении кошка повредила лапы. Именно из-за сломанных конечностей она не переставала отчаянно мяукать. Хозяйка сразу отправилась с кошкой в ветеринарную клинику.

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