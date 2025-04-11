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18:54, 11 апреля 2025Моя страна

В российском регионе спасли с островка на реке собаку со щенком

В Белорецке спасатели эвакуировали с островка на реке собаку со щенком
Екатерина Ештокина

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В российском регионе с островка на реке эвакуировали собаку со щенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Очевидцы заметили попавших в беду животных в Белорецке. Спасатели прибыли на место случившегося, где четвероногие были полностью окружены водой. Эксперты перенесли не способного преодолеть преграду детеныша на руках. Тем временем его мать смогла самостоятельно переплыть реку.

Ранее в апреле россиян призвали подкармливать птиц с наступлением холодов. Эколог, ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко объяснил, что птицы прилетели раньше положенного времени из-за теплого климата, но вскоре после этого наступили заморозки.

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