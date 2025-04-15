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00:29, 15 апреля 2025Мир

Политолог рассказал об огромном шаге Трампа навстречу России

Политолог Марков: Слова Трампа о трех виновных в конфликте — шаг навстречу РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о виновных в конфликте на Украине стало огромным шагом навстречу России. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что американский лидер возложил ответственность за начало боевых действий на президента России Владимира Путина, его украинского коллегу Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена.

«В России это кажется ударом по России. Но, учитывая, что весь западный мир три года воет в тысячи глоток, что во всем виноват Путин и только Путин, то получается, что оценка Трампа — огромный шаг навстречу России», — считает Марков.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и Байден позволили начаться конфликту. По его словам, было множество способов предотвратить военную конфронтацию.

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