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08:52, 15 апреля 2025Культура

Появилось видео с Кэти Перри и невестой Безоса в невесомости

Появилось видео с Кэти Перри и невестой Безоса Лорен Санчес в невесомости
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Blue Origin / Handout / Reuters

Компания Blue Origin, которую основал один из богатейших людей в мире — миллиардер Джефф Безос, опубликовала кадры полета экипажа космического корабля New Shepard. Видео было размещено на сайте аэрокосмической компании.

В команду из шести женщин вошли в том числе невеста бизнесмена Лорен Санчес и певица Кэти Перри. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пассажирки New Shepard испытывают полет в невесомости.

New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени с площадки в Техасе. Полет шести космических туристок длился около 11 минут. Ускоритель и капсула с экипажем успешно вернулись на Землю. Помимо Перри и Санчес, в экипаж также вошли активистка Аманда Нгуен, аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу, кинопродюсер Кериэнн Флинн и радиоведущая CBS News Гэйл Кинг.

Ранее стало известно, что Кэти Перри, выйдя из капсулы, встала на колени и поцеловала землю. «Это просто высший кайф, я не могу сравнить эти эмоции ни с чем другим, — сказала она. — Буду ли я писать песню об этом? Пфф, естественно! Сто процентов!»

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