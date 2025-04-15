Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 15 апреля 2025Экономика

Прогнозы по росту мирового спроса на нефть ухудшились

Reuters: Мировой спрос на нефть будет расти медленнее из-за торговых войн
Кирилл Луцюк

Фото: David W / Reuters

Глобальный спрос на нефть будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). Их процитировало агентство Reuters.

В МЭА полагают, что причинами замедления мирового спроса на этот энергоноситель станут тарифы президента США Дональда Трампа, а также ответные меры других стран. Такое развитие событий (плюс увеличение поставок со стороны ОПЕК) уже привело к резкому падению цен на нефть. Кроме того, вопреки обещаниям Трампа «бурить и бурить» замедлится активность и американской нефтяной промышленности.

Согласно мартовским прогнозам МЭА, глобальный спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,03 миллиона баррелей в сутки. Однако в новом прогнозе речь идет уже о 730 тысячах баррелей. Такое понижение оценок агентство объяснило ухудшением перспектив мировой экономики.

Материалы по теме:
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Reuters также отметило, что рост добычи нефти сдерживается из-за экономических проблем в Китае, а также из-за перехода на электромобили.

В начале марта глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что в 2025 году среднесуточные объемы потребления нефти в мире дойдут до рекордных 106,1 миллиона баррелей. Что касается глобального спроса на это сырье, то предполагалось, что он вырастет до 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации. Генерала назвали мразью и чучелом из-за удара по месту собрания бойцов ВСУ

    Избиение пенсионерки за попытку снять никаб с пассажирки метро Москвы попало на видео

    Экономист объяснил рост цен на жилье картельным сговором застройщиков

    Россиянам рассказали о трудоустройстве котов

    Европеец описал поездку в регион России словами «самое захватывающее приключение в жизни»

    В России стало меньше банкротящихся застройщиков

    Италия продвинулась вперед с проектом альтернативы IRIS² и Starlink

    Нарышкин рассказал о военных приготовлениях НАТО на границе с Калининградом

    Евросоюз захотел обойти венгерское вето на расширение антироссийских санкций

    Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости