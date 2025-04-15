Прогнозы по росту мирового спроса на нефть ухудшились

Reuters: Мировой спрос на нефть будет расти медленнее из-за торговых войн

Глобальный спрос на нефть будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). Их процитировало агентство Reuters.

В МЭА полагают, что причинами замедления мирового спроса на этот энергоноситель станут тарифы президента США Дональда Трампа, а также ответные меры других стран. Такое развитие событий (плюс увеличение поставок со стороны ОПЕК) уже привело к резкому падению цен на нефть. Кроме того, вопреки обещаниям Трампа «бурить и бурить» замедлится активность и американской нефтяной промышленности.

Согласно мартовским прогнозам МЭА, глобальный спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,03 миллиона баррелей в сутки. Однако в новом прогнозе речь идет уже о 730 тысячах баррелей. Такое понижение оценок агентство объяснило ухудшением перспектив мировой экономики.

Reuters также отметило, что рост добычи нефти сдерживается из-за экономических проблем в Китае, а также из-за перехода на электромобили.

В начале марта глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что в 2025 году среднесуточные объемы потребления нефти в мире дойдут до рекордных 106,1 миллиона баррелей. Что касается глобального спроса на это сырье, то предполагалось, что он вырастет до 1,3 миллиона баррелей в сутки.