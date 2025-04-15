Раскрыт райдер автора хита «Черный бумер»

Рэпер Серега заявил, что в его райдере есть трон

Автора хита «Черный бумер», белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, раскрыл свой райдер. Об этом музыкант сообщил порталу «Страсти».

По словам рэпера, он скромный, поэтому у него не много требований. «В райдере только минеральная вода и гантели. Ну и трон. Обычный платиновый трон», — сказал Сергей.

Основной доход Пархоменко получает с выступлений. При этом размер заработка он не раскрыл, отметив, что не в деньгах счастье.

Ранее стал известен райдер певицы Надежды Кадышевой. Ансамбль «Золотое кольцо» Кадышевой просит доставить в гримерку воду, чай, кофе, фруктовую тарелку, печенье и сушки. Алкоголя в райдере нет.

За выступление артистка получает до 5 миллионов рублей.