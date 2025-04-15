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01:03, 15 апреля 2025Россия

Раскрыты цифры потерь иностранных наемников ВСУ в Курской области

Подсчитаны потери иностранных наемников ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Раскрыты потери иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Цифры опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

Утверждается, что всего с начала вторжения в российский регион был ликвидирован 4 781 военный из третих стран. Больше всего уничтожено наемников из Польши (1963), Грузии (1230) и Колумбии (917). Далее следуют иностранцы из Франции, Германии и Великобритании (208, 197 и 156 бойцов соответственно). Замыкают список США (89), Австралия (17) и Япония (4).

8 апреля посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра подтвердил, что некоторые колумбийцы действительно служат в ВСУ. Он рассказывал, что ему известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях колумбийцах. При этом точных данных о том, сколько колумбийцев участвует в конфликте на Украине, у Боготы нет.

Ранее появилась информация о гонорарах воевавших на стороне ВСУ в Курской области иностранных наемников. Минимальной суммой оклада были 30 тысяч долларов.

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