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11:56, 15 апреля 2025Бывший СССР

Россия обвинила Украину в ежедневных ударах

Нарышкин: Россия не атакует энергообъекты, Украина же каждый день наносит удары
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Россия в полном объеме выполняет обязательства по мораторию на атаки по энергообъектам, Украина же каждый день наносит удары. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Россия в полном объеме выполняет свои обязательства, но со стороны украинской армии это нельзя сказать. Более того, практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России», — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту энергетики в Запорожской области. По данным оборонного ведомства, атаке подверглась электроподстанция «Новогорьевка» государственного унитарного предприятия «Таврия-Энерго».

До этого в Минобороны раскрыли подробности утренней атаки ВСУ на Брянскую область. По данным оборонного ведомства, атака была совершена по подстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», в результате обстрела ВСУ был поврежден трансформатор, подстанцию отключили.

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