В Минобороны раскрыли подробности утренней атаки ВСУ на Брянскую область

Минобороны: ВСУ атаковали энергообъект в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергообъект в Брянской области. Подробности утреннего удара по российской энергетической инфраструктуре раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака по подстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» была совершена в понедельник, 7 апреля. В результате обстрела ВСУ был поврежден трансформатор, подстанцию отключили.

Ранее в Минобороны сообщили о шести нарушениях ВСУ моратория на удары по энергоинфраструктуре за последние сутки. Атакам подверглись объекты в Брянской, Ростовской, Воронежской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике.

Договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней была достигнута в середине марта в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

