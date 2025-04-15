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12:05, 15 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам дали совет по хранению средств

Экономист Кульбака дал россиянам совет вкладываться в наличную валюту
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Unsplash

Для вложения и сохранения средств россиянам в краткосрочной перспективе лучше держать деньги в рублях, в перспективе четырех-пяти лет эффективным способом станет покупка наличной валюты — долларов и евро. Об этом сообщил «Ленте.ру» экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС, аналитик Николай Кульбака.

«Все очень сильно зависит от того, на какой срок люди собираются сберегать [средства]. Понимаете, нет универсального средства, которое позволяет людям спасти свои сбережения. Во-первых, это очень сильно зависит того, когда вы собираетесь ими пользоваться: через пять, через десять лет, на следующий год. В зависимости от этого надо выбирать стратегию. Если речь идет о краткосрочном периоде, то здесь, конечно, пока рубли. Если речь об интервале, скажем, четыре-пять лет, то, вероятнее всего, наличные евро или доллары», — сказал Кульбака.

Он также спрогнозировал волатильность курса доллара и евро. По его словам, валюту будет лихорадить.

Знаете, сейчас еще все зависит от того, какие сумасшедшие дальнейшие действия будет делать [президент США Дональд] Трамп. Поскольку они абсолютно непредсказуемы, то говорить о том, что можно сейчас как-то предсказывать курс доллара или какой-нибудь другой валюты, очень сложно

Николай Кульбакаэкономист

Говоря о вложении средств в недвижимость, он ответил, что в этом смысла практически нет, потому что вложенные средства вернуть будет очень сложно. Экономист напомнил, что такая ситуация на рынке недвижимости сложилась достаточно давно.

Кроме того, он подчеркнул, что в ценные бумаги и акции не специалисту лучше не вкладываться: этим способом заработка нужно заниматься только профессионально. «Потому что для новичка здесь самый легкий способ потерять все деньги», — пояснил доцент РАНХиГС.

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2 апреля Трамп анонсировал введение торговых пошлин более чем для 75 стран мира. В результаты мировые рынки отрицательно реагировали на это решение: индексы крупных фондовых бирж снижались до рекордных значений. Позднее президент США отложил это решение на 90-дневный срок, снизив взымаемую пошлину до 10 процентов на этот период.

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