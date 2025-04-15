Российский подросток после знакомства в сети с девочкой совершил поджог на железной дороге

В Выборге подросток совершил поджог на железной дороге по указке мошенников

В Выборге полиция задержала 14-летнего местного жителя по подозрению в совершении поджога на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Юноша по указанию телефонных мошенников поджег шкаф электрообогрева стрелочного перевода на железнодорожном перегоне Выборг — Пригородная. Задержанный рассказал полицейским, что он познакомился в интернете с девочкой и выслал по ее просьбе данные о своем местонахождении. После этого с ним в мессенджере связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и стал угрожать уголовным делом за отправку геолокации. Под давлением мужчины школьник пошел на преступление.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По похожей схеме неизвестные заставили 13-летнего подростка совершить поджог в торговом центре (ТЦ) «Элизиум» в Нахабино Московской области. По его словам, он познакомился в сети с девочкой, которая попросила у него геолокацию, чтобы выбрать удобное место для встречи. После отправки данных с подростком связались якобы сотрудники ФСБ и, пригрозив обвинением в госизмене, убедили поджечь ТЦ.